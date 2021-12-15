РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 дек. Историко-краеведческий музей «Усадьба Фряново» в Щелкове можно будет посетить бесплатно с 3 по 9 января, сообщается на сайте учреждения.

Бесплатно можно будет посетить как постоянную экспозицию, так и выставку «Щелково. Подмосковная сторона», которая будет проходить до 9 января. На выставке представлены работы художников, посвященные Щелкову. Выставочный проект проходит при поддержке Щелковской художественной галереи.

Все подробности можно уточнить по телефону: 8(496)563-53-40.