РИАМО - 15 дек. В столице после перенесенного Covid-19 выздоровели еще 3 066 человек, с начала пандемии от коронавируса в городе вылечились 1 822 086 человек, сообщает московский оперштаб.

За сутки в городе выявили 2 459 случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в столице выявили 1 991 707 случаев заражения Covid-19.

Москвичей призывают сделать прививку от инфекции. Вакцинация является единственным способом справиться с пандемией.

Сделать прививку можно в поликлиниках или местах работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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