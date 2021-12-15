РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В микрорайоне Климовск Подольска в Детском парке культуры и отдыха начали заливать каток, скоро там откроется прокат коньков, сообщает администрация парка.

В Детском парке ежедневно чистят дорожки и готовятся к празднику. Ранее там установили ящик для писем «Почта Деда Мороза».

Каждую субботу и воскресенье (18, 19, 25, 26 декабря) с 12:00 до 14:00 в парке проводят анимацию и игры на открытом воздухе сотрудники разных ДК округа.

Во время школьных каникул и новогодних праздников (со 2 по 8 января) развлекательные программы в парке будут проходить ежедневно.

Также развлекательные программы в эти дни пройдут в парке имени Виктора Талалихина, где находится резиденция Деда Мороза, и в парке «Дубрава».