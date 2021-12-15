РИАМО - 15 дек. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела в Москве переговоры по ситуации на Украине, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Карен Донфрид провела беседу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В российском МИД дипломат встретилась с замглавы министерства Сергеем Рябковым.

После помощник госсекретаря США проведет переговоры с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. С главой государства Владимиром Путиным она встречаться не будет.

Ранее Путин напомнил, что Украина до сих пор не отдала России заграничное имущество, которое осталось после СССР.