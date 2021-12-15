РИАМО - 15 дек. Фрегат Тихоокеанского флота ВМФ России «Маршал Шапошников» успешно поразил цель ракетой нового противолодочного комплекса «Ответ» в рамках учений, сообщает РИА Новости.

В Минобороны России отметили, что боевая часть ракеты точным попаданием поразила подводную цель. Для стрельбы новым комплексом были использованы те же пусковые установки, что и для ракет «Оникс».

Учения прошли в акватории Японского моря.

«Ответ» — противолодочный ракетный комплекс на базе ракеты 91Р1 «Калибр», предназначенный для поражения вражеских субмарин.