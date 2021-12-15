РИАМО - 15 дек. С начала 2021 года по программе реновации жилищного фонда в Москве подобрано более 60 стартовых площадок, на которых можно построить более 1 млн кв. м недвижимости, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В течение года для волнового переселения по программе реновации подобраны 63 стартовые территории, что позволит нам построить 1,1 млн кв. м жилья. При этом половина площадок располагается на месте сносимых старых зданий», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, подобранные в рамках программы стартовые площадки позволят начать переселение около 40 тыс. жителей.

Левкин отметил, что за все время действия программы реновации в Москве подобрано 534 стартовых площадки мощностью 8,5 млн кв. м, они расположены во всех округах столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил в перечень стартовых площадок еще одну территорию на Алтуфьевском шоссе, вл.51, 53. Благодаря ей начнется расселение 2,7 тыс. жителей 15 домов.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.