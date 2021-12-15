РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Пожар в торговом комплексе «Текстиль Профи» в поселке Октябрьский городского округа Люберцы потушили в среду утром, сообщил представитель местного ТУ ГКУ «Мособлпожспас» Евгений Черепанов.
«Пострадавших нет. Время было утреннее, поэтому в комплексе находилось немного людей, которые самостоятельно эвакуировались», - сказал Черепанов.
Раннее на странице mylubertsy в Instagram появилось видео, на котором видно, как горит торговый комплекс.
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