РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Пожар в торговом комплексе «Текстиль Профи» в поселке Октябрьский городского округа Люберцы потушили в среду утром, сообщил представитель местного ТУ ГКУ «Мособлпожспас» Евгений Черепанов.

«Пострадавших нет. Время было утреннее, поэтому в комплексе находилось немного людей, которые самостоятельно эвакуировались», - сказал Черепанов.

Раннее на странице mylubertsy в Instagram появилось видео, на котором видно, как горит торговый комплекс.