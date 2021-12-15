РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 дек. Жителю Домодедова повредили топором ворота на участке из-за бытового конфликта, сообщает пресс-служба УМВД России по Домодедову.

В полицию обратился 55-летний житель села Красный путь с сообщением о том, что неизвестный повредил металлические ворота на его участке на улице Светлая. Сумма ущерба составила более 23 тыс. рублей.

Полицейскими в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 33-летний местный житель, который повредил ворота топором из-за бытового конфликта с заявителем.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.