РИАМО - 15 дек. С начала текущего года на территории столицы было введено в эксплуатацию почти 13,7 млн «квадратов» недвижимости. Это беспрецедентно высокие темпы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, речь идет о различной недвижимости.

Таким образом, данные этого года сильно отличаются от данным прошлого года. В 2020 году ввели в эксплуатацию более 10 млн кв. м недвижимости.

«По результатам работы с января по середину декабря в городе уже более чем наполовину перевыполнен годовой план, при этом итоговые цифры к концу декабря еще увеличатся – традиционно в последний месяц года ввод объектов в эксплуатацию осуществляется довольно активно», – сказал заммэра.

При этом в планах на текущий год было ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости, из них около половины – жилые площади.