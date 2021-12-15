РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 дек. Пресненский районный суд Москвы приговорил 40-летнего жителя Красногорска к 2 годам колонии общего режима за умышленное нападение на сотрудника Московской административной дорожной инспекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Инцидент произошел 9 августа 2021 года. Инспектор МАДИ патрулировал Пресненскую набережную и увидел автомобиль Mercedes под знаком 3.27 «Остановка запрещена». Инспектор попросил водителя переместить транспортное средство в разрешенное для парковки место. После чего автомобилист выскочил из машины и нанес инспектору удар по лицу. В результате тот получил закрытый перелом костей носа с наружной деформацией.

Водителя признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Gрименение насилия в отношении представителя власти). Мужчина взят под стражу в зале суда.