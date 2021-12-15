РИАМО - 15 дек. Еще 2352 человека выздоровели после перенесенного коронавируса в Подмосковье, с начала пандемии от инфекции в регионе вылечились 552 970 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 1739 случаев инфекции, 59 заболевших скончались. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 618 194 случая коронавируса, умерли 11 265 Covid-пациентов.

Коллективный иммунитет к инфекции в Подмосковье составляет 73,5%. Полностью привились 4 286 460 жителей региона. Первый компонент вакцины поставили 4 588 468 человека.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру «122», а также тематический сайт https://covid.mz.mosreg.ru.

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