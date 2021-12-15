РИАМО - 15 дек. За сутки в столице выявили 2 459 случаев заболевания Covid-19, с начала пандемии в городе выявили 1 991 707 случаев коронавируса, сообщает московский оперштаб.

Ранее в Москве изменили сроки действия QR-кодов. Теперь QR-код переболевшего будет действовать 12 месяцев, ранее действовал 6 месяцев.

Кроме того, срок действия QR-кодов на основании отрицательных тестов ПЦР сокращается с 3 до 2 дней. QR-коды вакцинированных действуют год.

Прививку от коронавируса в городе можно сделать в поликлиниках и пунктах работы выездных медицинских бригад.

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