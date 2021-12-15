РИАМО - 15 дек. За прошедшие сутки в России скончались 1142 человека с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии умер 292 891 заразившийся, сообщает оперштаб.

Так, в Москве за сутки скончались 87 человек с коронавирусом, в Санкт-Петербурге и Подмосковье – по 59, Воронежской области – 41, Красноярском крае – 38, Волгоградской области – 36, Нижегородской области – 33, Свердловской области – 32, Челябинской области – 30, Самарской области – 29, Ростовской области – 27, Иркутской области – 25, Крыму – 24, Пермском крае – 17, Саратовской области – 12.

За сутки в стране выявили 28 363 случая инфицирования, выздоровели после коронавируса еще 35 633 человека. С начала пандемии в РФ выявили 10 103 160 случаев Covid-19, вылечились от инфекции 8 839 633 человека.

Главный психиатр Минздрава РФ, гендиректор центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе ранее отметил, что переболевшие Covid-19 пациенты могут столкнуться с частичной амнезией. Он добавил, что инфекция негативно влияет на работу центральной нервной системы человека.

Для защиты от заражения коронавирусом следует сделать прививку. В стране зарегистрировано несколько отечественных вакцин от коронавируса, в том числе одна для детей от 12 до 17 лет.

Также в общественных местах следует носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

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