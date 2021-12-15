РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. В городском округе Мытищи продолжается кампания по вакцинации против Covid-19, сообщил глава городского округа Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что особое внимание уделяется разъяснительной работе со старшим поколением. Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал письмо, в котором попросил принять одно из самых важных на сегодня решений – пройти вакцинацию. До конца декабря письма разнесут по всем почтовым ящикам жителей старше 60 лет.



По словам Азарова, именно пожилые люди особенно тяжело переносят Covid-19, чаще попадают на ИВЛ. А те, кто переболели, как правило, потом еще долго восстанавливаются. Сейчас в Мытищах вакцинированы 167 122 человек, это 80% от взрослого населения.

Всего же с 4 декабря 2020 года по настоящее время вакцинированы первым компонентом 153 400 человек, что составляет 91,79% от плана вакцинации или 74,42% от взрослого населения, из них 35 445 это граждане 60+.



Впереди новогодние праздники. Азаров уточнил, что обязательно будет подготовлена совместно с МГКБ информация о том, где можно будет пройти вакцинацию в этот период и опубликована на всех ресурсах. Записаться на вакцинацию можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/.

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