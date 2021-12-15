РИАМО - 15 дек. На территории РФ за минувшие сутки выявили 28 363 случая коронавируса, с начала пандемии в стране выявили 10 103 160 случаев Covid-19, сообщает оперштаб.

Так, в Москве за сутки выявили 2459 случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 2055, в Подмосковье – 1739, Красноярском крае - 715, Пермском крае – 661, Самарской области – 651, Ростовской области – 649, Свердловской области – 637, Челябинской области – 616, в Нижегородской области – 615, Иркутской области – 589, Воронежской области – 539, Саратовской области – 387, Волгоградской области – 382, Крыму – 215.

В России проводится вакцинация от коронавируса. Тем, кто сделает прививку, выдают сертификат. Сейчас в стране сертификат выдается людям, которые сделали прививку одной из отечественных вакцин от Covid-19, а также переболевшим коронавирусом.

В дальнейшем сертификат о вакцинации смогут получить в РФ также граждане, которые сделали прививку от коронавируса зарубежными препаратами. Кроме того, в документе будут данные о медотводе от вакцинации.

Covid-сертификат защищен от подделки. На него будет нанесен штрих-код, подтверждающий оригинальность документа.

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