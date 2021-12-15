РИАМО - 15 дек. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1739 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе зарегистрировали 618 194 случая заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Сегодня единственным способом защиты от коронавируса является вакцинация. Прививку можно сделать в областных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации, развернутых в популярных общественных местах.

Процедура вакцинации бесплатна и занимает около 40 минут. Сделать прививку особенно важно пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.

Ранее жителям Подмосковья старше 60 лет были направлены письма с напоминанием о важности вакцинации от Covid-19 от губернатора региона Андрея Воробьева.

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