РИАМО - 15 дек. Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации в Южном Судане, где от неизвестного вируса погибли 89 человек. Ведомство считает, что распространение этого патогена в России маловероятно, сообщает «Вечерняя Москва».

«Мероприятия по санитарной охране территории РФ в настоящее время позволяют избежать завоза в РФ инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории РФ практически отсутствует», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Африке выявили новую мутацию коронавируса, которая получила название омикрон-штамм. В России его обнаружили у 16 граждан, которые вернулись из ЮАР, их жизни ничто не угрожает.

Центр имени Гамалеи модифицировал вакцину «Спутник V» под омикрон-штамм, сейчас предстоит проверить эффективность этого препарата в борьбе с новой мутацией Covid-19.