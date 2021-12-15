РИАМО - 15 дек. Служба внешней разведки РФ (СВР) заинтересована в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ), при условии работы на основе общепринятых принципов партнерства спецслужб, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

Он отметил это в ходе прошедшей встречи в российской столице с американским коллегой Уильямом Бернсом.

По его словам, разведка США является для РФ партнером. С ЦРУ сохраняется взаимодействие, направленное на борьбу с международным терроризмом.

«Я отметил нашу заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества на основе общепринятых принципов партнерства», – поделился Нарышкин в интервью aif.ru.

Глава СВР добавил, что среди принципов сотрудничества СВР и ЦРУ: равноправие, конфиденциальность, соблюдение негласных этических норм, которые приняты в мировом разведсообществе.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США, а также вопросы региональных конфликтов и кибербезопасности. Разговор прошел по телефону.