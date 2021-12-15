РИАМО - 15 дек. Госкомпания «Роснано» направила в адрес трех банков, в которых у нее имеется кредит, досудебные претензии о признании кредитных договоров недействительными. Претензии почти на 55 млрд рублей направлены в «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и банк «Ак Барс», сообщает РБК.

Ранее госкомпания объявила о начале переговоров по реструктуризации долгов. «Роснано» обосновывает свою позицию тем, что все кредиты выдавались исключительно потому, что были обеспечены госгарантиями, а банки получают прибыль, нарушая долгосрочные интересы заемщика, и не несут при этом никаких рисков.

Источник РБК, близкий к одной из сторон переговоров, отмечает, что все участники ситуации понимают необходимость прийти к соглашению. По его словам, требования госкомпании направлены на пересмотр текущих обязательств, а речи о возврате уже оплаченных процентов не идет.

При этом «Роснано» не прекратила исполнять свои долговые обязательства и вносит платежи по кредитам.

Сегодня суммарный долг «Роснано» составляет около 148 млрд рублей при стоимости активов в 70 млрд рублей. Помимо банков, к которым госкомпания выдвинула претензии, она имеет кредиты в других банках. Также «Роснано» имеет обязательства по облигационным займам более чем на 50 млрд рублей.

По данным источника РБК, госгарантиями обеспечены 108 из 148 млрд рублей долга «Роснано».