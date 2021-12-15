РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Рабочие нарядили главную новогоднюю елку Подольска, установленную в сквере Поколений, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Так, на елке появились большая звезда, световые украшения, елочные игрушки. Торжественное зажжение состоится 25 декабря.

В этот же день в 16:00 состоится и открытие фестиваля ледяных скульптур «Сказки планеты Земля», а также пройдет городской праздник «Новогодний серпантин».