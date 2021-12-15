РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Юнармейцы из Подольска заняли первое место в открытой муниципальной игре «Полоса препятствий» в Одинцове. Об этом сообщило местное отделение всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»

Подольские юнармейцы по приглашению местного отделения ВВПОД «Юнармия» Одинцовского городского округа Московской области приняли участие в открытой муниципальной игре «Полоса препятствий». В команду вошло шесть ребят и одна девушка.

Игра состояла из марш-броска с преодолением препятствий и выполнения заданий разной сложности. После старта юным патриотам предложили преодолеть навесное ограждение, пройти по незакрепленному бревну, перенести груз на высоту 15 метров и вернуть его обратно, преодолеть забор, метнуть ножи, преодолеть по-пластунски заграждение из ключей проволоки, метнуть гранаты. Также разобрать и собрать автомат Калашникова, снарядить магазин к нему, выстрелить из пневматической винтовки, метнуть кошку для разминирования участка местности, транспортировать пострадавшего, среагировать на команду «Газы» и финишировать в противогазе.

Со всеми предложенными испытаниями подольчане справились без подготовки и тренировок и завоевали первое место.