РИАМО - 15 дек. Прокуратура Московской области проводит проверку после публикации в соцсетях видеоролика, на котором блогер передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, а также законности распространения видео.

По информации прокуратуры Москвы, в мае этого года блогер был лишен прав на 4 месяца, но сдал водительское удостоверение лишь в августе. До настоящего времени он не обращался в органы столичной Госавтоинспекции за получением прав и не сдавал необходимый экзамен. В связи с этим прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

По данным СМИ, заезд по торговому центру устроил блогер Михаил Литвин, соответствующее видео он выложил в Instagram. Ранее его уже задерживали за публикацию видео с пранками и уничтожением автомобилей.