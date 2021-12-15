РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 дек. В микрорайоне Дзержинского подмосковной Балашихи офицер Росгвардии задержал вооруженного мужчину, который в ходе бытового конфликта убил ножом двоих мужчин, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе Росгвардии.

14 декабря около 20:00 командир батальона Отдельной дивизии оперативного назначения майор Росгвардии в свободное от службы время проходил вместе с женой мимо дома №11 в микрорайоне Дзержинского. Из окон первого этажа он услышал крики о помощи, оперативно связался с дежурным по соединению и попросил вызвать полицию. В это же время офицер заметил выбегающего из подъезда мужчину с ножом в руках. Росгвардеец его задержал и удерживал до прибытия полицейских.

«Благодаря профессиональным умелым действиям майора Росгвардии был обезврежен злоумышленник, который, как позже стало известно, в ходе бытового конфликта нанес смертельные ранения двоим мужчинам», - сказали в пресс-службе.

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, задержанный не имеет отношения к Росгвардии.

«Еще в ноябре 2021 года он был уволен со службы по несоблюдению условий контракта и проживал в московском регионе у знакомых», - подчеркнул Грибакин.