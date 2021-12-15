РИАМО – 15 дек. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» прошел сертификационный аудит по подтверждению соответствия производства кормового МАФ (кормовой добавки для восполнения фосфора и сырого протеина в рационах жвачных животных) стандартам и требованиям к производству безопасной продукции GMP+FSA, сообщает пресс-служба «ВМУ».

Инициаторами сертификации выступили ТД «Уралхим» и дирекция по маркетингу АО «ОХК «Уралхим» с целью расширения географии продаж и продвижения кормовой добавки МАФ. Наличие такого сертификата полностью закрывает потенциальные риски покупателя кормового МАФ в области безопасности.

Аудит проводила компания SGS Vostok Limited – мировой лидер на рынке инспекционных услуг, экспертизы, испытания и сертификации.

Участники аудита успешно прошли проверку на знание требований стандарта по обеспечению безопасности кормового материала при его производстве. Сформированная на предприятии рабочая группа (НАССР) совместно с сотрудниками ОСМУ цеха аммофоса №2 продемонстрировала анализ опасных факторов, оценку рисков, программу предварительных условий, управление качеством, в том числе требования по управлению процессом производства кормового МАФ по всему жизненному циклу продукции (включая закупки, производство, инфраструктуру).

В рамках реализации проекта по приведению производства кормового МАФ в соответствие с требованиями стандарта GMP + B1 на предприятии был реализован целый комплекс мероприятий: проведено обучение сотрудников производственной площадки по курсам системы менеджмента безопасности кормов GMP+; в отделении сложных минеральных удобрений цеха аммофоса №2 проведены строительные и ремонтные мероприятия, направленные на улучшение технического и санитарно-гигиенического состояния производственных и бытовых помещений.

Помимо этого, был изготовлен и смонтирован навес для погрузки продукции в автотранспорт; установлены ворота внутри производственного здания (6 штук); проведен ремонт комнат приема пищи и ЦПУ, раздевалок, душевых и санузлов для персонала; выделена и огорожена зона хранения готовой продукции, выполнен ремонт напольного покрытия склада готового продукта.

Кроме того, в ОСМУ было установлено специальное оборудование для исключения возможного попадания ферромагнитных включений из потока готовой продукции при ее фасовке, закуплены машины для уборки помещений и разработаны документированные процедуры для обеспечения выполнения требований стандарта.

«В ходе сертификационного аудита особое внимание со стороны аудитора было уделено реализации персоналом принятой политики в области системы менеджмента безопасности кормов: контролю сырья на входе, качеству лабораторных исследований, упаковки и фасовки продукта, отгрузке товара потребителям и многим другим не менее важным производственным вопросам и самым мельчайшим деталям», – рассказала директор по качеству АО «Воскресенские минеральные удобрения» Марина Кролевецкая.