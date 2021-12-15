РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. В городском округе Мытищи состоялось выездное заседание депутатской комиссии по молодежной политике, сообщается на сайте администрации горокруга.

Участие во встрече приняли мытищинские депутаты, специалисты по делам несовершеннолетних и защите их прав. О результатах работы комиссии по делам несовершеннолетних доложила начальник управления территориальной безопасности администрации округа Светлана Фильченкова.

«За последние 15 лет на территории округа у нас стабильно сокращается количество преступлений, совершенных подростками. В прошлом году у нас было 27 преступлений, совершенных подростками на территории округа, в этом году – 21. Из них 11 совершено местными ребятами, 10 – иногородними. По составу преступлений, в основном, это кражи, совершенные в крупных торговых учреждениях, два грабежа, также преступления, связанные с причинением телесных повреждений», – сказала Фильченкова.

На встрече отметили, что специалисты продолжают активную работу по направлению профилактики правонарушений и преступлений среди подростков.

«Совет депутатов округа принимает активное участие по теме профилактики правонарушений среди подростков. Считаю, что необходимо принимать активное участие в жизни нашего города ежедневно», – сказал мытищинский депутат Анатолий Микитюк.