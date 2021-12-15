РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. В городском округе Мытищи состоялось выездное заседание депутатской комиссии по молодежной политике, сообщается на сайте администрации горокруга.
Участие во встрече приняли мытищинские депутаты, специалисты по делам несовершеннолетних и защите их прав. О результатах работы комиссии по делам несовершеннолетних доложила начальник управления территориальной безопасности администрации округа Светлана Фильченкова.
На встрече отметили, что специалисты продолжают активную работу по направлению профилактики правонарушений и преступлений среди подростков.
«Совет депутатов округа принимает активное участие по теме профилактики правонарушений среди подростков. Считаю, что необходимо принимать активное участие в жизни нашего города ежедневно», – сказал мытищинский депутат Анатолий Микитюк.
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