РИАМО - 15 дек. Хакеры украли около полумиллиарда рублей у одного из российских банков через корреспондентский счет, открытый в ЦБ РФ. Эта ситуация стала первой за три года. По аналогии с предыдущим случаем атака хакеров была произведена на автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР), сообщает РБК.

По данным Group-IB, кража произошла в начале 2021 года, последний подобный случай был зафиксирован в 2018-м. Хакеры атаковали систему АРМ КБР с помощью которой проводятся в том числе межбанковские денежные переводы с корреспондентского счета, открытого в ЦБ.

За крупным хищением стоит хакерская группа MoneyTaker, которая фигурировала и в предыдущем ограблении в 2018 году, тогда у ПИР Банка по идентичной схеме было похищено более 58 млн рублей.

В этот раз название банка не сообщается, однако, по данным источников РБК, хакеры ограбили действующий, некрупный банк, не входящий в первую сотню в стране.