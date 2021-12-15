РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. В перинатальный центр Мытищинской городской клинической больницы поступили новые кровати-трансформеры для родовых боксов, сообщается на сайте администрации горокруга.

На сегодняшний день в перинатальный центр поступило 4 новых кровати, еще одна ожидается в январе.

«Данная кровать во время родов позволяет персоналу легко трансформировать ее в акушерский стол. Все в ней удобно для роженицы в предродовом периоде, на всех этапах родов и в послеродовом периоде, есть ручки, специальные поддерживающие устройства. Автоматический привод позволяет менять положение как медицинскому персоналу, так и самой роженице», - сказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи МГКБ Ольга Билявская.

С начала года в перинатальном центре Мытищинской ГКБ на свет появилось свыше 2 тыс. новорожденных.