РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 дек. В подмосковном Щелкове начался ледовый сезон и 10 из 17 бесплатных катков уже ждут своих посетителей, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



Адреса площадок, где можно покататься: Щелково, деревня Образцово, ул. Лихачева, 9Б; Щелково, с/б ГДС, ул. Центральная, д. 73 стр. 2; Щелково, п. Загорянский, ул. Валентиновская, влад. 1; Щелково, с/б Юность, ул. Беляева, д. 14; Щелково, д. Богослово; Щелково, с. Трубино, стр. 65Б; Щелково, д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, стадион; Щелково, с/б Каскад, ул. Неделина, д. 17; Щелково, с/б Чкаловская ул. Стефановского, д. 3А; Щелково, п. Литвиново, стр. 3Б.



Все катки бесплатные и работают каждый день с 10:00 до 21:00.