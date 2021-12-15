РИАМО - 15 дек. В текущем году Московская область стала лидером в стране по производству сыра и мясных консервов, а также кофе и хлебобулочных изделий, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В этом году мы стали первыми по производству сыра, обогнав Алтайский край и по итогам трех кварталов мы идем, опережая их на 9 тыс. тонн», - сказал Воскресенский.

По его словам, регион также лидирует по производству кисломолочных продуктов, мороженого, творога и продуктов на его основе. Например, каждое пятое мороженное в России производится в Московской области.

«На 44% наша индустрия увеличила производство продуктов из мяса. Мы стали в этом году лидерами по производству консервов. Также каждая пятая банка консервов производится у нас», - добавил Воскресенский.

Он отметил, что регион продолжает лидировать по производству напитков: минеральная вода, пиво, водка, а также кондитерских изделий и прочей пищевой продукции, в том числе переработанного картофеля, джемов и приправ.

«Если говорить о валовом обороте за 3 квартала 2021 года по сравнению с 2020 годом мы идем плюсом в 21% по продуктам. Он составил 575 млрд рублей. Плюсом по напиткам 31% к 2020 году. Цифра составила 100 млрд рублей», - уточнил министр.

Он подчеркнул, что в пищевой перерабатывающей промышленности в регионе работает более 70 тыс. человек, действует свыше 1 тыс. предприятий.