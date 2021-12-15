РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) ввели в действие публичный документ «Антикоррупционная политика», сообщает пресс-служба предприятия.

В ЦНИИТОЧМАШ приняли публичный документ, определяющий единые принципы, нормы, стандарты, процедуры, функции и мероприятия, направленные на профилактику и противодействие коррупции.



Документ разработан в соответствии с положениями Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом президента РФ от 16.08.2021 № 478.

Вместе с «Антикоррупционной политикой» генеральный директор предприятия Олег Морозов подписал положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в АО «ЦНИИТОЧМАШ». Также положение о комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в АО «ЦНИИТОЧМАШ». Председателем комиссия назначила заместителя генерального директора по безопасности Юрия Зернова.

Морозов сообщил, что все действия комиссии направят на создание в ЦНИИТОЧМАШ условий, препятствующих возникновению коррупционных и иных правонарушений. Также на формирование у работников института непринятия коррупции в любых ее формах и проявлениях.

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