РИАМО - 15 дек. Новые сервисы «Московской электронной школы» помогли уменьшить число контрольных у школьников: у младших классов — в 4 раза, с пятого по десятые классы — в 2,3 раза, а у старших классов — в 1,5 раза. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В электронном журнале «МЭШ» появились шаблоны годовых планов по всем предметам, благодаря которым снизилось количество контрольных работ. Для учителей в шаблонах включены рекомендации от методистов и психологов по объему и перечню контрольных работ, которые не могут быть проведены дополнительно. На портале периодически ведется мониторинг контрольных работ в школах.

Еще один новый инструмент «МЭШ» — обновленный тематический каркас. Он создан для помощи учителям в составлении плана на год или разработке проекта урока.

«Московская электронная школа» стала уникальным сочетанием традиционного образования и цифровых технологий. Ключевые сервисы «МЭШ» — обширная библиотека электронных материалов, электронные журнал и дневник. Проект разработан столичным департаментом образования и науки совместно с городским департаментом информационных технологий.

В библиотеке «МЭШ» собрано более 56 тысяч сценариев уроков, 11 тысяч видеоуроков, более 1,7 тысячи электронных учебных пособий, 348 учебников и 245 произведений художественной литературы. Также в сервисе есть более 150 тысяч образовательных интерактивных приложений, тренажеры для самостоятельной проверки своих знаний и уникальные виртуальные лаборатории. ​