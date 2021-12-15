РИАМО - 15 дек. В Московской области ежемесячную денежную выплату на питание оформили порядка 325 тыс. семей, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«Ежемесячная денежная выплата на питание — одна из самых востребованных мер соцподдержки в Подмосковье», – отметила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, такая мера поддержки реализуется в Подмосковье в рамках нацпроекта «Демография».

«Размер выплаты варьируется: для беременных он составляет 400 рублей, для кормящих мам и детей до года – 1 тыс. рублей, детям от года до 3 лет полагается 600 рублей»,– добавила Каклюгина.

Она пояснила, что для получения выплаты следует подать заявление на региональном портале госуслуг. Сделать это может любой из законных представителей ребенка.

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