РИАМО - 15 дек. В Московской области ежемесячную денежную выплату на питание оформили порядка 325 тыс. семей, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
По ее словам, такая мера поддержки реализуется в Подмосковье в рамках нацпроекта «Демография».
«Размер выплаты варьируется: для беременных он составляет 400 рублей, для кормящих мам и детей до года – 1 тыс. рублей, детям от года до 3 лет полагается 600 рублей»,– добавила Каклюгина.
Она пояснила, что для получения выплаты следует подать заявление на региональном портале госуслуг. Сделать это может любой из законных представителей ребенка.
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