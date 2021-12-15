РИАМО - 15 дек. Завершился прием заявок на участие в акселераторе медицинских стартапов Future Healthcare, в котором экспертный отбор пройдут 211 проектов из России и Европы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас организаторы акселератора совместно с главными внештатными специалистами департамента здравоохранения оценивают актуальность и практическую применимость разработок в системе здравоохранения. Для наиболее перспективных проектов они подберут подходящие площадки для пилотирования. Мы уверены, что акселератор поможет нам найти инновации, внедрение которых повысит качество медпомощи в столице», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди направлений акселерационной программы выделяются: технологии анализа больших данных и применения искусственного интеллекта для помощи в принятии врачебных решений, медицинские приборы по сбору и анализу данных, сервисы удаленного мониторинга за состоянием пациентов и превентивной медицины, биохакинга, направленные на контроль за здоровьем.

Акселератор предоставит возможность стартапам запустить на базе городских больниц и частных клиник пилотные проекты. Участники смогут получить обратную связь на свои проекты от медперсонала, изучить и протестировать технологии на выборках медицинских данных, также компенсировать до 2 миллионов рублей затрат. ​