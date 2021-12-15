РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Рабочие установят металлические двери на переходных балконах жилого комплекса «Весенний» в подмосковном Подольске, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

Жителей и собственников жилья в ЖК «Весенний» предупредили о запланированных работах. Так, в среду будет производиться установка металлических дверей на переходные балконы с лестничной клетки.

Работы проведут в подъездах №№1 и 4 дома №1 и в подъезде №6 дома №2.