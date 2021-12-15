РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 дек. На спасательной станции в Щелкове 26 декабря пройдет новогоднее мероприятие с участием корги-спасателей, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В рамках дня открытых дверей на спасательной станции пройдет корги-елка. Гости будут помогать спасать Деда Мороза, поучаствуют в праздничном корги-забеге и прохождении полосы препятствий. Также пройдет конкурс костюмов и раздача подарков.

Начало в 10:00. Мероприятие будет проходить по адресу: г. Щелково, ул. Строителей, 15А.

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