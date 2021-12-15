РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 дек. В подмосковном Домодедове установили 2 станции контроля качества воздуха, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

«Жители ЖК «Домодедово Парк» неоднократно жаловались на неприятные запахи. Теперь будем мониторить ситуацию с помощью станции контроля качества воздуха», - написал Ежокин в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что такую же станцию установили и на улице Коломийца.

Как только пункт обнаружит нарушение, он сразу даст сигнал в министерство экологии Московской области, и на месте проведут проверку потенциальных загрязнителей.

«Важно, чтобы качество воздуха в Домодедове соответствовало нормативам, а реакция на противоправные действия была незамедлительной», - добавил глава округа.

Жители Подмосковья смогут наблюдать за качеством воздуха в регионе онлайн>>