РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. На «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») для первого энергоблока Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ изготовили пароперегреватель СПП-1200ТОИ принципиально новой, не имеющей аналогов в России конструкции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Пароперегреватель представляет собой цилиндрический корпус с приваренным сверху эллиптическим днищем. Состоит из двух ступеней перегрева, которые расположены одна за другой по ходу движения нагреваемой среды.

Ступени пароперегревателя (СПП) представляют собой сборку теплообменных кассет, которые установлены на опорную решетку. Каждая кассета – это теплообменник из 73 оребренных труб новой конструкции. К верхнему донышку кассеты через переходник приваривают трубу подвода греющего пара, а к нижнему – трубу отвода конденсата. В верхней части корпуса расположены патрубки диаметром 1,2 м для выхода перегретого пара. Диаметр пароперегревателя почти 5 метров. Длина аппарата – 13,1 м. Масса - 171 тонна. Срок службы оборудования 60 лет.

При разработке новой конструкции аппаратов на производстве проанализировали собственный опыт и изучили зарубежный, предложив несколько вариантов. Оптимальным оказался проект, в котором количество СПП на один блок АЭС было уменьшено с 4 до 2 шт, при этом общая металлоемкость СПП на блок АЭС сократилась на 58% в сравнении с аналогичной АЭС ВВЭР-1200.

«Для уменьшения высоты новых аппаратов решили перейти с продольного оребрения труб на поперечное. При этом две ступени перегрева пара расположили на одном уровне, друг за другом, а не друг над другом. В сепараторе использовали уже зарекомендовавшие себя решения референтных конструкций. Испытания доказали, что конструкция надежная», – сказал главный конструктор-начальник департамента атомного машиностроения АО «ЗиО-Подольск» Никита Кисляков.

Всего для двух строящихся энергоблоков Курской АЭС-2 завод изготовит 4 сепаратора-пароперегревателя СПП-1200ТОИ. АО «ЗиО-Подольск» является разработчиком полного цикла изготовления аппаратов, от технического проекта до сдачи оборудования заказчику.

Энергоблоки №№1 и 2 Курской АЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Проектирует и строит объект инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом». «ЗиО-Подольск» изготавливает для двух энергоблоков станции основное оборудование машинного зала.