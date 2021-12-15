РИАМО - 15 дек. В рамках программы «1 рубль за 1 квадратный метр» в Москве отреставрировали памятник архитектуры - жилой дом Наумовых-Волконских на Пречистенке. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Программа льготной аренды памятников архитектуры действует в Москве с 2012 года. Чтобы перейти на ставку 1 рубль за 1 квадратный метр победители торгов обязаны в течение 5 лет провести реставрационно-восстановительные работы на арендованных объектах.

«С 2012 года на спецторгах реализовали 32 объекта культурного наследия. Реставрационные работы завершились уже на 20 объектах, из них на льготную ставку перешли 19, в том числе жилой дом Наумовых-Волконских на Пречистенке», — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Жилой дом Наумовых-Волконских выставили на городские торги в 2016 году. Здание площадью 965,2 кв. м реализовали за 87,12 млн рублей при начальной цене 8,75 млн рублей. Особняк отдали в аренду на 49 лет. За 5 лет победитель аукциона провел все необходимые ремонтные работы и вернул зданию исторический облик. Работы контролировало Мосгорнаследие.​

Теперь инвестор может использовать исторический особняк Наумовых-Волконских в своих целях, например, разместить в нем офисы, гостиницу, объекты торговли или питания.

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