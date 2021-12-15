РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 дек. В подмосковном Королеве за полгода 9 водителей автобусов лишили премий за нарушения, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Во II полугодии текущего года от жителей Королева поступило 222 обращения по качеству транспортного обслуживания. Основные жалобы были на нарушения графика движения автобусов по маршрутам, невозможность оплатить проезд банковской картой, социальной картой и картой «Стрелка», неприемлемое поведение водителей.

В городе работают автобусы городских и областных маршрутов, за II полугодие администрация Королева проверила более 60 транспортных средств и выявила ряд нарушений. Некоторые водители не соблюдали масочный режим и не принимали банковские карты. На муниципальных автобусах проблема с оплатой проезда картами практически решена, на областных случаев стало значительно меньше. По итогам проверок и обращений жителей к 9 водителям автобусных транспортных средств применены меры дисциплинарного взыскания в виде лишения стимулирующих выплат.

По сравнению с предшествовавшим периодом количество нарушений снизилось на 64%.

«Автобусный транспорт – жизненно важный элемент городской жизни, который невозможно наладить один раз. Вследствие своей специфики он нуждается в постоянном контроле и наше внимание к его работе всегда повышено, мы отслеживаем принятие мер перевозчиком по каждой проблемной ситуации. Спасибо неравнодушным жителям, которые помогают делать работу транспорта лучше. Это важно, ведь качество жизни горожан находится в зависимости от их возможности удобно доехать до работы, учебы и других нужных объектов», – сказал заместитель главы Королева Павел Котов.

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