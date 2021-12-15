РИАМО - 15 дек. В столице определены победители конкурса эссе «Москва глазами молодежи», который проходил с 30 сентября по 8 декабря и был приурочен ко Всемирному дню гида. Победители пройдут стажировку в правительстве города, сообщает пресс-служба комитета по туризму столицы.

Всего было получено 120 работ, которые посвящены 5 темам. Среди них - «Digital-туризм. Новые идеи», «Представь себя в роли гида», «Я — лучший тревел-блогер», «Тренды молодежного туризма» и «Гостеприимный москвич».

Участие принимали студенты вузов и сузов. Они должны были не просто написать эссе, но и снять короткое видео. Его длительность до 60 секунд. Награждение прошло 14 декабря в Москве на церемонии награждения финалистов туристической премии «Путеводная звезда».

«Победителями стали 10 человек. Пятерых из них определило жюри, еще пятерых — участники проекта «Активный гражданин». Лауреатам вручили дипломы и призы. Помимо этого, их пригласят пройти стажировку в правительстве Москвы», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Членами жюри были представители столичного комитета по туризму, комитета общественных связей и молодежной политики, программы «Мой район», WorldSkills Russia, МГУ и другие.

Так, победу в номинации «Digital-туризм. Новые идеи» одержала студентка Российского государственного гуманитарного университета Анастасия Маркова. Девушка предложила использовать технологии виртуальной реальности в классических экскурсионных маршрутах.

В этой же номинации был и другой победитель - студентка Финансового университета при правительстве РФ Мария Новизенцева.

А в номинации «Представь себя в роли гида» победила студентка Московского государственного лингвистического университета Дарья Вишнякова. Она была признана победителем с помощью онлайн-голосования.