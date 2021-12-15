РИАМО - 15 дек. На площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в столице открыты 18 катков, на которых можно прокатиться на коньках бесплатно. Их общая площадь составляет свыше 20 тыс. «квадратов», сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Они работают с понедельника по пятницу с 11:00 до 22:00, а в субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00. За вход со своими коньками платить не нужно.

Самый большой каток фестиваля расположен на площади Славы. Его площадь составляет 2,5 тыс. кв. м.

На каждом катке начинающим фигуристам помогут операторы. Они поднимут тех, кто упал из-за своей неопытности. А еще новички могут воспользоваться поддерживающими стойками-пингвинами для уверенности на льду.

Катки расположены по следующим адресам: площадь Революции, Коптевский бульвар, вл. 18, сквер по улице Хачатуряна, сквер по Олонецкому проезд, улица Городецкая, вл. 1, улица Святоозерская, вл. 1, улица Вешняковская, вл. 16.

А еще покататься на коньках можно в сквере у Гольяновского пруда, на улице Ключевая, вл. 22, площади Славы, улице Теплый стан, вл. 1Б, улице Адмирала Руднева, вл. 8, пересечении улицы Соколово-Мещерской и улицы Юровской.

Также бесплатно можно покататься на улице Перерва, вл. 52, улице Матвеевской, вл. 2, улице Митинской, вл. 31, улице Профсоюзнойя, вл. 41, в Зеленограде, 16 мкр., бульварная зона.