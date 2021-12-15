РИАМО - 15 дек. В столичной службе занятости «Моя работа» рассказали, что в преддверии Нового года компании начинают активно искать специалистов по организации и проведению праздников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, в декабре наблюдается повышенный спрос на ивент-менеджеров, которые занимаются планированием мероприятия и контролем за процессом его проведения. Работодатели также ищут энергичных и пунктуальных помощников для новогодних шоу.

Ежегодно в декабре особенно востребованы официанты для проведения банкетов и повара. Также праздники не обходятся без актеров в образах Деда Мороза и Снегурочки, им предлагают до 90 тыс. рублей за выступление.

Востребованными специалистами также являются фотографы, дизайнеры-оформители подарков, визуальные мерчандайзеры и флористы, создающие новогодние композиции.

Большим спросом на рынке труда перед Новым годом пользуются сортировщики логистических центров, грузчики, водители-курьеры по развозу корпоративных подарков и упаковщики-укладчики елей.