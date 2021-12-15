РИАМО - 15 дек. Снегоуборочная техника продолжает работу на столичных улицах, в связи с чем автомобилистам необходимо проявлять особую аккуратность на дороге, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В среду прирост снежного покрова в столице может составить 1 см. Состояние улично-дорожной сети находится под пристальным наблюдением городских служб.

По всему городу продолжаются работы по уборке и вывозу снега. При необходимости будет проведено подметание проезжей части, тротуаров и дворов, а также противогололедная обработка.

Под особым контролем находится состояние пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, социальным объектам.

С начала декабря в Москве утилизировали свыше 1 млн кубометров снега. Этой работой круглосуточно занимаются на 56 снегосплавных пунктах.