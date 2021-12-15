РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 дек. Пробка протяженностью около 2,8 км образовалась на выезде из подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

На Новорижском шоссе движение в сторону Москвы затруднено от выезда с Ильинского шоссе до пересечения с МКАД. Пробки также ждут красногорцев, которые продолжат движение по кольцевой на юг и в сторону ТТК. Сервис оценивает ситуацию на 6 баллов.

Затруднено движение по «петле» на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. На последнем также наблюдается ряд пробок. Так, автомобилистам придется потерять дополнительное время на участке от улицы Светлой до Народного ополчения. Напряженная дорожная ситуация здесь в обоих направлениях.