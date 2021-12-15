РИАМО - 15 дек. Меры поддержки, которые город предлагает бизнесу, а также возможности реализации в столице инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства достаточно привлекательны для иностранных инвесторов. Накопленные прямые иностранные инвестиции из Чехии на 1 июля 2021 года составили порядка 224 миллионов долларов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московская экономика привлекательна для бизнеса из разных стран. По данным Центробанка РФ, на 1 июля 2021 года на долю чешских компаний приходится порядка 224 миллионов долларов накопленных прямых инвестиций. Прирост с начала 2021 года составляет 7,8 процента», – рассказал заместитель мэра.

Владимир Ефимов отметил активный рост оборота внешней торговли между Москвой и Чешской Республикой. За девять месяцев 2021 года он составил 3,1 миллиарда долларов, что на 45 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составлял около 2,2 миллиарда долларов.