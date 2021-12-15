РИАМО - 15 дек. На снегосплавных пунктах столицы с начала декабря утилизировали свыше 1 млн кубометров снега. В городе круглосуточно работают 56 снегосплавных пунктов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С 1 по 14 декабря в городе прошло несколько сильных снегопадов, в общей сложности выпало 37 см снега, что составляет более 95% месячной нормы. На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано более 1 млн кубометров снега», — сказал Бирюков.

При необходимости в центре города для утилизации собранного снега могут использовать 38 мобильных снегосплавов.

Снегосплавные пункты используют тепло сточных вод для плавления снега. Снег попадает в специальные сооружения, туда подают сточную воду из канализации и коллекторов с температурой не ниже 10 градусов. При контакте с водой снег тает. Мусор из снега остается в песколовках.

Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения. Там она проходит полный цикл механической и биологической очистки.

Все снегосплавные пункты в Москве соответствуют современным требованиям и позволяют эффективно утилизировать снег без вреда окружающей среде.