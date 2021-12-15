РИАМО - 15 дек. В преддверии Нового года загруженность дорог в Москве по вечерам будет достигать 9-10 баллов, активность автомобилистов будет нарастать с 15 декабря, сообщает столичный Дептранс.

Перед праздниками москвичи массово посещают торговые центры, заказывают курьерские доставки. Также на дорожную ситуацию влияют снегопады и ДТП.

Как отметили аналитики Центра организации дорожного движения столицы, наибольшая загруженность дорог ожидается именно в вечерний час пик — он может начинаться раньше и продолжаться дольше обычного. Чтобы сэкономить время, водителям посоветовали пользоваться общественным транспортом.

При этом ожидается, что дорожная ситуация улучшится уже 30 декабря, а в последний день года в городе будет свободно, кроме участков рядом с ТЦ. В начале января пробки не будут превышать 2 баллов.