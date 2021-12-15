РИАМО - 15 дек. В 2022 году в столичном трамвайном парке появится еще 43 трехсекционных низкопольных вагона, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Кроме поставки трамваев, производитель обязывается в течение 30 лет гарантировать сервисное обеспечение вагонов — заниматься их ремонтом и техобслуживанием. Новые вагоны сейчас работают на 87% маршрутов», - сказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсустов.

Новые трамваи планируется запустить по маршрутам №6, 15, 30 и 31 на севере и северо-западе столицы.

Трамваи – это вместительный, экологичный и надежный вид транспорта, который занимает второе место после метро по провозной способности. У новых вагонов низкий пол, также они оборудованы системой климат-контроля, USB-портами и разъемами USB Type-C для зарядки гаджетов. В салоне также установлены крепления для велосипедов, детских и инвалидных колясок.

В столице более 500 полностью низкопольных трамваев. Планируется, что к концу 2023 года в городе будут работать только современные низкопольные трамваи. ​