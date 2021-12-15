РИАМО - 15 дек. В Московском зоопарке с наступлением холодов залегли в спячку 29-летняя камчатская бурая медведица Роза и 26-летний медведь Алладин. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как пояснила гендиректор зоопарка Светлана Акулова, зимний сон помогает медведям пережить морозный сезон.

«Если медведи не залегают вовремя в берлогу, от голода и усталости они становятся агрессивными и даже опасными», — отметила Акулова.

К декабрю вес Розы достиг 600 кг, а Алладина - 350 кг. За зиму они потеряют около четверти своего веса. Для комфортного сна им подготовили берлоги с отоплением.

Зоологи предупредили, что около вольеров с медведями нельзя шуметь, чтобы хищники не проснулись. За их зимним сном наблюдают онлайн с помощью видеокамер.

Спячка медведей закончится, когда в столицу вернется теплая и солнечная погода. Ожидается, что хищники проспят до конца марта, но если зима будет долгой, то спячка продлится до конца апреля.

Также в Московском зоопарке к спячке подготовились сурки, тушканчиков убрали в боксы и поместили в холодильник. Заснули белогрудые ежи и соня-полчок. Сейчас к зимнему сну готовятся еноты, енотовидная собака и бурундуки.​