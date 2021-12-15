РИАМО - 15 дек. Правоохранительные органы проверяют столичный аэропорт Шереметьево после анонимного сообщения о бомбах в 21 самолете, передает ТАСС.

«На электронную почту аэропорта поступило анонимное сообщение о минировании 21 воздушного судна. В настоящее время усилены меры безопасности», - отметил источник агентства в правоохранительных органах.

После сообщения о минировании в аэропорт отправились полицейские и кинологи с собаками. Воздушная гавань продолжает штатную работу.

В настоящее время в Шереметьеве задержаны 4 рейса и 2 отменены.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу>>